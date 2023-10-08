Миротворцы ООН посоветовали Ливану и Израилю избегать опасной эскалации на границе

Официальный представитель ВСООНЛ Андреа Тененти сообщил, что миротворческие силы находятся в постоянном контакте со всеми сторонами и призывают их проявлять сдержанность

БЕЙРУТ, 8 октября. /ТАСС/. Командование Временными силами ООН в Ливане (ВСООНЛ) обеспокоено пограничным инцидентом, произошедшим в ранние часы в районе Кфар-Шуба. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель ВСООНЛ Андреа Тененти.

"Миротворцы находятся в постоянном контакте со всеми сторонами и призывают их проявлять сдержанность, - сказал собеседник. - Ливану и Израилю следует избегать более опасной эскалации на границе, учитывая кризисную ситуацию в регионе".

По словам Тененти, ВСООНЛ выполняют возложенную на них миротворческую миссию на юге Ливана в полном объеме. "Голубые каски" ведут наблюдение за соблюдением режима прекращения огня с обычных своих позиций и из созданных блиндажей ради соблюдения личной безопасности, патрулирование местности ведется на бронированных средствах", - отметил он.

Ранее израильские войска открыли огонь из танковых орудий по пограничному сектору Бастара на юге Ливана. Как сообщило агентство Al Watanyia, снаряды разорвались рядом с населенными пунктами Кфар-Шуба и Саддана. По его информации, ранения получили два мирных жителя, повреждены несколько построек.

Последний конфликт между бойцами шиитского движения "Хезболлах" и израильской армией произошел летом 2006 года в Южном Ливане. Резолюция 1701 Совета Безопасности ООН установила режим прекращения огня на границе, за которым следят миротворцы из состава ВСООНЛ.