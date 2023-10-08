Конгрессмен США допустила, что ХАМАС могла получить американское оружие благодаря Киеву

Марджори Тейлор-Грин предположила, что оружие могли доставить и из Афганистана

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Американское вооружение, которое боевики палестинской радикальной организации ХАМАС, возможно, могут применять во время нападения на Израиль, весьма вероятно, доставлено с территории Украины и Афганистана. Такое мнение высказала член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) в социальной сети X (ранее Twitter).

"Нам необходимо совместно с Израилем отслеживать серийные номера всех американских вооружений, применяемых ХАМАС против Израиля. Поступило ли оно из Афганистана? Поступило ли оно с Украины? Весьма вероятно, что и то, и другое", - отметила она.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи". Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания назвал операцию палестинских радикалов вблизи Газы реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории Израиля.

С начала российской СВО Вашингтон предоставил Киеву более $43,9 млрд военной помощи.