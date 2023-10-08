8 октября, 12:57,
обновлено 8 октября, 13:08
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила об интенсивном ударе ВВС по объектам ХАМАС в секторе Газа

Речь идет о районах, прилегающих к барьеру безопасности в Бейт-Ханун

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 октября. /ТАСС/. Израильские истребители нанесли интенсивный удар по объектам палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Некоторое время назад истребители Армии обороны Израиля нанесли интенсивный воздушный удар по объектам, используемым террористической организацией ХАМАС для проведения атак на Израиль в районах, прилегающих к барьеру безопасности в Бейт-Хануне в секторе Газа", - говорится в сообщении.

По ее информации, десятки самолетов израильских ВВС приняли участие в нанесении ударов. "Армия обороны Израиля продолжит действовать против террористической организации ХАМАС", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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