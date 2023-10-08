СМИ: Афганистан и Китай организовали воздушный коридор для доставки товаров

По информации Bakhtar, заместитель премьер-министра по экономическим вопросам во временном правительстве страны Абдул Гани Барадар Ахунд заявил, что в настоящее время афганская экономика "развивается, это результат усилий бизнесменов и промышленников"

ДУБАЙ, 8 октября. /ТАСС/. Афганистан и Китай запустили воздушный коридор между Кабулом и Шанхаем для прямой транспортировки товаров. Об этом сообщило афганское агентство Bakhtar.

На торжественной церемонии в связи с открытием воздушного моста заместитель премьер-министра по экономическим вопросам во временном правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), Абдул Гани Барадар Ахунд заявил, что "в настоящее время экономика Афганистана развивается, это результат усилий бизнесменов и промышленников". Он отметил, что улучшение экономической ситуации в стране "признают во всем мире".

В марте аппарат заместителя премьер-министра в правительстве талибов по экономическим вопросам сообщил, что экспорт Афганистана по итогам 1401 года по солнечной хиджре (завершился 20 марта 2023 года по григорианскому календарю) увеличился на 63%, до $1,9 млрд.

После объявления США весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа они без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.