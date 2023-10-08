Армия Израиля подтвердила, что на севере страны сбили летательный аппарат

Опасности для населения она не представляла

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 октября. /ТАСС/. Израильские силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили в воскресенье в небе над севером страны подозрительную цель, но опасности для населения она не представляла. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"По следам сообщений по поводу запуска перехватчика на севере Израиля: Армия обороны Израиля выявила цель, приближающуюся к израильской территории, и запустила в ее направлении перехватчик. Первоначальное расследование показывает, что это не был враждебный летательный аппарат и он не представлял угрозы мирным жителям. Никаких [ответных] атак в сторону ливанской территории не проводилось", - говорится в сообщении.

Ранее государственная телерадиокомпания Kan сообщила, что на севере страны возле границы с Ливаном сработал зенитный ракетный комплекс Patriot. В свою очередь армейское радио "Галей ЦАХАЛ" утверждало, что установка ПВО сработала после проникновения в израильское воздушное пространство беспилотного летательного аппарата.