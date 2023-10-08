СМИ: три гражданина Китая получили ранения в Израиле

По данным газеты Global Times, четыре человека пропали без вести

ПЕКИН, 8 октября. /ТАСС/. По меньшей мере три гражданина Китая получили ранения в Израиле в ходе обострившегося палестино-израильского конфликта. Как сообщила китайская газета Global Times, еще четверо граждан КНР числятся пропавшими без вести.

Один из пострадавших китайцев получил огнестрельное ранение в живот, другой - в ногу, уточняет Global Times. "Я нахожусь в Израиле семь - восемь лет и никогда раньше не сталкивалась с такой серьезной ситуацией и не видела такого большого количества жертв", - сказала изданию представитель израильско-китайской торговой палаты.

Ранее МИД КНР выразил обеспокоенность обострением напряженности между Палестиной и Израилем. Пекин призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность, немедленно прекратить огонь, защитить гражданское население и предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.