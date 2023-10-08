8 октября, 14:06
Палестино-израильский конфликт

Блинкен заявил, что ситуация на границе Израиля и Ливана успокоилась

Госсекретарь отметил, что США внимательно следят за происходящим

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Ситуация на границе Израиля и Ливана, где ранее произошел обмен ударами между израильскими силами и шиитской партией "Хезболлах", сейчас представляется спокойной. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

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"Одна из причин, по которой президент США Джо Байден с самого первого момента сказал, что никто не должен пытаться воспользоваться ситуацией, заключалась именно в том, чтобы не допустить появления второго фронта в этом конфликте, в том числе с "Хезболлах" в Ливане. Мы видели ограниченные ракетные удары из Ливана по Израилю, израильтяне немедленно ответили, и похоже, что на данный момент все прекратилось. На данный момент ситуация спокойная, но мы за ней очень внимательно следим", - подчеркнул он.

Ранее государственная телерадиокомпания Kan сообщила, что на севере страны возле границы с Ливаном сработал зенитный ракетный комплекс Patriot. В свою очередь армейское радио Galei Tzahal утверждало, что израильские силы противовоздушной обороны отреагировали на проникновение беспилотного летательного аппарата в воздушное пространство страны. В итоге пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила информацию о сбитом летательном аппарате, но, по ее сведениям, опасности для населения он не представлял, поэтому ответных атак в сторону ливанской территории не проводилось. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтБлинкен, Энтони
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