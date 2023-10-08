Блинкен заявил о продолжении работы по нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля

Госсекретарь США не исключил, что целью атаки на израильское государство был срыв улучшения отношений между двумя странами

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что целью атаки на Израиль 7 октября был срыв нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, однако не стал говорить о том, что этот процесс завершен.

"Всем известно, что ХАМАС, "Хезболлах" и Иран выступают против нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. И если говорить о том, что произошедшее имело целью сорвать эти усилия, то можно было бы говорить бесконечно. Но сейчас в фокусе внимания - ликвидация последствий этой атаки, вопрос ХАМАС. И мы еще придем к работе по нормализации отношений, которая, между прочим, невероятно сложна в случае Израиля и Саудовской Аравии. Много сложных вопросов предстоит решить, но если мы сможем этого добиться, то это будет значительным вкладом в стабильность региона", - сказал он в интервью телеканалу ABC.