СМИ: президент Ирана обсудил ситуацию в Палестине с главой политбюро ХАМАС

По информации IRNA, также состоялся телефонный разговор Эбрахима Раиси с генеральным секретарем палестинской группировки "Исламский джихад" Зиядом ан-Нахалой

ДУБАЙ, 8 октября. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси на фоне эскалации палестино-израильского конфликта провел телефонный разговор с главой политбюро движения ХАМАС Исмаилом Ханией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По его сведениям, также состоялся телефонный разговор Раиси с генеральным секретарем палестинской группировки "Исламский джихад" Зиядом ан-Нахалой. В ходе этих переговоров стороны обсудили события в Палестине, указывает агентство.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи". Хания назвал операцию палестинских радикалов вблизи Газы реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории Израиля. По последним данным, в результате эскалации конфликта погибли более 370 палестинцев, еще 2,2 тыс. ранены, в Израиле погибли более 600 человек, свыше 2 тыс. получили ранения.