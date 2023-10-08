8 октября, 14:21
Палестино-израильский конфликт

Посол Израиля заявила, что еще не время для посредничества между страной и Палестиной

Ирит Лиллиан отметила, что об этом можно будет говорить, когда "тишина и спокойствие" вернутся в израильское государство и регион

СТАМБУЛ, 8 октября. /ТАСС/. Посол Израиля в Турции Ирит Лиллиан заявила, что еще слишком рано говорить о возможности посредничества между Израилем и Палестиной.

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"Посредничество осуществляется в другое время. Сейчас мы, к сожалению, считаем погибших, пытаемся вылечить раненых. Мы хотим, чтобы тишина и спокойствие вернулись в Израиль и регион. После этого мы сможем поговорить о посредничестве и о том, кто войдет в число участников этого процесса", - прокомментировала дипломат заявление властей Турции о готовности внести вклад в деэскалацию. Высказывания посла приводит телеканал Haber Global. 

Теги:
ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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