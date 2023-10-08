Премьер-министр Малайзии заявил о солидарности с Палестиной

Анвар Ибрагим отметил, что "международное сообщество продолжает принимать односторонние меры в отношении всех форм зверств и угнетения палестинского народа"

ТОКИО, 8 октября. /ТАСС/. Власти Малайзии солидарны с Палестиной и ее борьбой. Об этом написал малайзийский премьер-министр Анвар Ибрагим в сообщении, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter).

"Международное сообщество продолжает принимать односторонние меры в отношении всех форм зверств и угнетения палестинского народа. Сионисты неустанно конфискуют земли и имущество, принадлежащие палестинскому народу. В результате этой несправедливости были принесены в жертву сотни невинных жизней. Малайзия по-прежнему солидарна с борьбой палестинского народа", - утверждает Ибрагим.

Ранее МИД Малайзии заявил, что страна обеспокоена эскалацией насилия на Ближнем Востоке и призывает Совбез ООН вмешаться в решение конфликта.

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Израиль тогда заявил, что не будет выполнять положения этого документа.