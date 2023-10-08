8 октября, 14:34
Палестино-израильский конфликт

Президент Ирана заявил, что Израиль несет ответственность за угрозу безопасности региона

Эбрахим Раиси отметил, что "сионистский режим и его сторонники" должны быть привлечены к ответственности

ДУБАЙ, 8 октября. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси поддержал нападение радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль и заявил, что еврейское государство несет ответственность за угрозу безопасности региона.

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"Нет сомнений в том, что сионистский режим и его сторонники несут ответственность за угрозу безопасности стран региона и должны быть привлечены к ответственности, - говорится в заявлении президента, распространенном агентством IRNA. - Исламская республика поддерживает законное право палестинского народа на защиту". 

Теги:
ИранПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильРаиси, Эбрахим
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