Глава МИД Польши заявил, что призвал палестинского коллегу осудить нападение на Израиль

Збигнев Рау также отметил необходимость региональной координации

ТАСС, 8 октября. Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что в разговоре с министром иностранных дел Палестины Риядом аль-Малики призвал его осудить нападение на Израиль.

"У меня состоялся телефонный разговор с министром иностранных дел Палестины Риядом аль-Малики, чтобы обсудить нападения, совершаемые из сектора Газа на Израиль. Я призвал к осуждению этих действий и заявил о необходимости региональной координации, чтобы остановить насилие, в результате которого погибли сотни людей", - написал глава МИД Польши в соцсети X (ранее Twitter).