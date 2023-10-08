8 октября, 14:36,
обновлено 8 октября, 14:46
Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Польши заявил, что призвал палестинского коллегу осудить нападение на Израиль

Збигнев Рау также отметил необходимость региональной координации

ТАСС, 8 октября. Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что в разговоре с министром иностранных дел Палестины Риядом аль-Малики призвал его осудить нападение на Израиль.

Читайте также
Что известно о боях между Израилем и ХАМАС

"У меня состоялся телефонный разговор с министром иностранных дел Палестины Риядом аль-Малики, чтобы обсудить нападения, совершаемые из сектора Газа на Израиль. Я призвал к осуждению этих действий и заявил о необходимости региональной координации, чтобы остановить насилие, в результате которого погибли сотни людей", - написал глава МИД Польши в соцсети X (ранее Twitter). 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтПольшаИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация