В Болгарии энергетики и шахтеры договорились расширить акции протеста

По информации Болгарского национального телевидения, основное требование протестующих к властям страны сводится к отказу от территориальных планов развития регионов, работающих в области угольной энергетики, и их отзыву из Европейской комиссии

СОФИЯ, 8 октября. /ТАСС/. Акции протеста энергетиков и шахтеров Болгарии станут еще более масштабными. Такой договоренности протестующие достигли на 10-й день блокады автомагистрали "Фракия", соединяющей города София и Бургас, а также нескольких других важных дорог страны.

Как сообщает Болгарское национальное телевидение, протестующие решили подготовить эффективную стачку и заблокировать дороги по всей стране, приглашая присоединиться к акции всех, кто их поддерживает. Основное требование протестующих к болгарским властям сводится к отказу от территориальных планов развития регионов, работающих в области угольной энергетики, и их отзыву из Европейской комиссии.

В начале акций протеста они выражали недовольство планами властей закрыть и перепрофилировать теплоэлектростанции (ТЭЦ) и угольные шахты. В ходе переговоров была достигнута договоренность об изменении этих планов, а парламент одобрил соглашение, касающееся планов обеспечения стабильной работы энергетического сектора и угольных ТЭЦ и гарантий их функционирования до 2038 года на рыночных условиях, что позволит сохранить рабочие места. Однако шахтеры настаивают на отзыве территориальных планов из Брюсселя.

Проблемы в отношениях властей и энергетиков возникли после того, как правительство утвердило планы энергетического перехода регионов и до конца сентября направило их в Еврокомиссию, чтобы получить из бюджета ЕС около €1,5 млрд на перепрофилирование закрывающихся предприятий.