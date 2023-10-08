В Белоруссии проходит испытания автоматизированный комплекс подавления БПЛА

По словам начальника научно-исследовательской части Военной академии республики Анатолия Свириденко, его разработчики "к маю следующего года должны выйти на финишную прямую"

МИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Опытный образец автоматизированной системы обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) принят на испытания в Белоруссии. Об этом сообщил начальник научно-исследовательской части Военной академии Белоруссии Анатолий Свириденко.

"Сейчас есть много комплексов противодействия. Но их основной недостаток - высокая стоимость. Поэтому перед нами стоит задача сделать бюджетное и эффективное устройство. Оно должно быть мобильным, нечувствительным к перепадам температур. В чем суть? Нужна техника, которая сможет обнаруживать в акустическом, оптическом и радио диапазоне БПЛА, определять его направление движения и создавать помехи самостоятельно, без участия человека. У нас уже есть опытный образец, мы его тестируем", - сказал он в интервью изданию "Народная газета".

По его словам, разработчики нового средства противодействия БПЛА "к маю следующего года должны выйти на финишную прямую".

Свириденко обратил внимание, что опыт специальной военной операции на Украине продемонстрировал необходимость разного подхода к подавлению БПЛА самолетного типа и небольших беспилотников. "На сегодня перед нами стоит задача разделить БПЛА по способам их поражения, то есть определить, какие беспилотники устраняются только средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы - прим. ТАСС), а какие - стрелковым оружием либо зенитными ракетами", - пояснил он.