8 октября, 14:53
Палестино-израильский конфликт

Король Иордании: эскалация на Ближнем Востоке подорвет усилия по прекращению конфликта

Абдалла II отметил, что он прикладывает усилия, чтобы "подтолкнуть стороны к проявлению большей сдержанности, защите гражданского населения и уважению международного гуманитарного права"

БЕЙРУТ, 8 октября. /ТАСС/. Дальнейшая эскалация насилия между палестинцами и Израилем грозит непредсказуемыми последствиями для безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление сделал король Иордании Абдалла II в ходе переговоров по телефону с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

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"Его Величество король Абдалла II во время телефонного разговора с египетским лидером указал, что новое обострение ситуации подорвет все усилия, которые прикладываются сейчас для прекращения вооруженной конфронтации", - приводит агентство Petra заявление королевской канцелярии.

По словам иорданского монарха, он прикладывает усилия, чтобы "подтолкнуть стороны к проявлению большей сдержанности, защите гражданского населения и уважению международного гуманитарного права". "Мы находимся в контакте с региональными и международными партнерами, обсуждаем неотложную инициативу по прекращению нового цикла насилия", - подчеркнул Абдалла II. 

Теги:
ИорданияПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтАбдалла II (король Иордании)ИзраильСиси, Абдель Фаттах, ас-
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