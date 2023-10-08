Генерал Хирш станет ответственным по делам похищенных и пропавших без вести израильтян

В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщили, что все министерства будут отныне обязаны следовать указаниям бригадного генерала в этой сфере

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 октября. /ТАСС/. Бригадный генерал Галь Хирш назначен ответственным по делам похищенных и пропавших без вести граждан Израиля. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Премьер-министр [Израиля] Биньямин Нетаньяху назначил бригадного генерала Галя Хирша ответственным по делам граждан Израиля, которые были похищены или пропали без вести, - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице канцелярии в соцсети Х (ранее Twitter). - Все министерства будут отныне обязаны следовать его указаниям в этой сфере".

Галь Хирш командовал бригадой "Биньямин" во время восстания палестинце, т.н. Второй Интифады (продолжалась с 27 сентября 2000 года по начало 2005 года), а во время вооруженного конфликта с Ливаном в 2006 году командовал 91-й дивизией Армии обороны Израиля.

Ранее в воскресенье представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт заявил в эфире телеканала CNN, что в заложниках у боевиков оказались "десятки" человек, ситуация с похищенными остается "сложной". Представитель израильской армии добавил, что военные будут "серьезно отвечать" и бить "вглубь сектора Газа" в рамках борьбы с боевиками.