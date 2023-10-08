Умер бывший президент Венгрии Ласло Шойом

Ему был 81 год

БУДАПЕШТ, 8 октября. /ТАСС/. Бывший президент Венгрии Ласло Шойом умер в 81 год. Как сообщил руководитель его секретариата Балаж Ланди, его смерть наступила после тяжелой и продолжительной болезни.

Президент Венгрии Каталин Новак и премьер-министр Виктор Орбан выразили соболезнования его родным и близким.

Шойом занимал пост главы государства в 2005-2010 годах. В феврале 2006 года он встречался с президентом России Владимиром Путиным, когда тот приезжал в Будапешт с визитом.

Он родился в 1942 году в городе Печ, где окончил в местном университете факультет политических и юридических наук, а потом преподавал юриспруденцию в столичном университете Лоранда Этвёша и католическом университете Петера Пазманя. Являлся специалистом по конституционному праву, был членом Венгерской академии наук. В 1989 году был избран в состав Конституционного суда Венгрии, а затем стал его председателем.

Начиная с 1980-х годов Шойом принимал активное участие в работе правозащитных и экологических организаций, был одним из основателей Венгерского демократического форума - правоцентристской христианско-демократической партии, ставшей в 1990-е годы одной из главных политических сил Венгрии и сотрудничавшей в то время с ныне правящей партией "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз".

В 2005 году Шойом был избран парламентом на пост президента страны, являясь кандидатом от оппозиции. Работая в этой должности, в 2006 году призывал к отставке премьера-социалиста Ференца Дюрчаня, когда стало известно, что тот обманывал избирателей во время своей предвыборной кампании. Считается, что на посту председателя Конституционного суда, а затем президента Шойом внес большой вклад в сплочение венгерской нации, в том числе путем развития идеи предоставления двойного гражданства венграм, проживающим в соседних странах - в Румынии, Словакии, на Украине.