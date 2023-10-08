WSJ: египетские переговорщики не смогли убедить ХАМАС освободить израильских заложников

По данным газеты, речь идет об освобождении раненых пленников

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Египетским переговорщикам не удалось убедить сторонников ХАМАС освободить граждан Израиля, находящихся в заложниках у палестинской стороны. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных египетских чиновников.

По их сведениям, речь идет об освобождении раненых пленников. Ссылаясь на собственный источник, Channel 12 израильского телевидения утверждает, что Египет и ХАМАС ведут переговоры о возвращении на родину пожилых людей и детей из палестинского плена.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что бригадный генерал Галь Хирш назначен ответственным по делам похищенных и пропавших без вести израильтян, и что все ведомства отныне обязаны следовать его указаниям в этой сфере.

Несколькими часами ранее представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт заявил в эфире телеканала CNN, что в заложниках у боевиков оказались "десятки" человек, ситуация с похищенными остается "сложной". Представитель израильской армии добавил, что военные будут "серьезно отвечать" и бить "вглубь сектора Газа" в рамках борьбы с боевиками.