8 октября, 15:15
Палестино-израильский конфликт

WSJ: египетские переговорщики не смогли убедить ХАМАС освободить израильских заложников

По данным газеты, речь идет об освобождении раненых пленников

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Египетским переговорщикам не удалось убедить сторонников ХАМАС освободить граждан Израиля, находящихся в заложниках у палестинской стороны. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных египетских чиновников.

Читайте также
Что известно о боях между Израилем и ХАМАС

По их сведениям, речь идет об освобождении раненых пленников. Ссылаясь на собственный источник, Channel 12 израильского телевидения утверждает, что Египет и ХАМАС ведут переговоры о возвращении на родину пожилых людей и детей из палестинского плена.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что бригадный генерал Галь Хирш назначен ответственным по делам похищенных и пропавших без вести израильтян, и что все ведомства отныне обязаны следовать его указаниям в этой сфере.

Несколькими часами ранее представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт заявил в эфире телеканала CNN, что в заложниках у боевиков оказались "десятки" человек, ситуация с похищенными остается "сложной". Представитель израильской армии добавил, что военные будут "серьезно отвечать" и бить "вглубь сектора Газа" в рамках борьбы с боевиками. 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация