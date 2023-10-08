Министр обороны Израиля приказал готовить к эвакуации поселки у границы с Ливаном

Также Йоав Галант распорядился снабдить оружием и патронами жителей населенных пунктов, расположенных недалеко от сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 октября. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился начать подготовку к эвакуации населенных пунктов на севере страны, расположенных рядом с ливанской границей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По ее информации, это распоряжение он дал в ходе состоявшегося в воскресенье совещания по оценке ситуации в области безопасности в израильском тылу, участие в котором принял ряд военачальников. "Министр Галант выразил благодарность чиновникам за их действия по эвакуации мирных жителей из населенных пунктов рядом с сектором Газа. Министр Галант дал [оборонным] структурам указания готовиться к исполнению подобных планов [по эвакуации] на севере Израиля", - говорится в сообщении.

Кроме того, министр обороны распорядился снабдить оружием и патронами жителей населенных пунктов, расположенных недалеко от сектора Газа.