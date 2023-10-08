Совет нацбезопасности Нидерландов обсудит 9 октября безопасность своих граждан в Израиле

Глава голландского правительства Марк Рютте отметил, что страна поддерживает право израильского государства защищать себя

ГААГА, 8 октября. /ТАСС/. Совет национальной безопасности Нидерландов соберется 9 октября, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью своих граждан, находящихся на территории Израиля. Об этом сообщил глава голландского правительства Марк Рютте.

"Мы внимательно следим за тем, как ситуация в Израиле повлияет на граждан Нидерландов, находящихся там. Многие в нашей стране, в том числе члены еврейской общины, крайне обеспокоены сложившимися обстоятельствами, и правительство уделяет особое внимание безопасности наших граждан. Завтра утром Совет национальной безопасности соберется, чтобы обсудить эту ситуацию, - написал Рютте в соцсети Х (ранее Twitter). - Нидерланды поддерживают право Израиля защищать себя. Наши мысли со всеми, кто пострадал от этих ужасающих актов насилия".

Днем ранее пресс-служба израильского правительства сообщила, что премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху созвонился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой правительства Нидерландов Марком Рютте, оба лидера полностью поддержали Израиль в его противостоянии с ХАМАС.