Нетаньяху и Байден созвонились второй раз после обострения ситуации в Газе

Президент США подтвердил свою безоговорочную поддержку Израиля, сообщила канцелярия главы кабмина еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 октября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден провели второй телефонный разговор после обострения ситуации на территории Израиля вблизи сектора Газа. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

"Состоялся второй телефонный разговор премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом США Джо Байденом. Президент подтвердил свою безоговорочную поддержку Государства Израиль", - говорится в заявлении.

Днем ранее Нетаньяху и Байден обсудили по телефону резкую эскалацию палестино-израильского конфликта, начавшуюся утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля со стороны сектора Газа. Как проинформировала пресс-служба Белого дома, Байден заверил Нетаньяху в готовности Вашингтона предоставить еврейскому государству всю необходимую поддержку в свете атак палестинского движения ХАМАС и предостерег другие стороны от попыток воспользоваться сложившейся ситуацией.