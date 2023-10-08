Австрия усилила наблюдение за израильскими учреждениями в стране

Глава МИД страны Герхард Карнер отметил, что государство сотрудничает с израильскими структурами безопасности

ВЕНА, 8 октября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Австрии сообщило о решении усилить наблюдение за израильскими учреждениями в стране на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

"Ведомство по защите конституции последовательно борется со всеми формами исламистского экстремизма и терроризма", - заявил министр Герхард Карнер.

Он отметил, что Австрия сотрудничает с израильскими структурами безопасности.

8 октября власти Израиля одобрили решение о переводе страны в "состояние войны", что подразумевает и начало крупных военных операций. Как отметили в канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, "война, которая была навязана Государству Израиль кровопролитным террористическим нападением со стороны сектора Газа, началась вчера в 06:00 (суббота, 7 октября 2023 года)".