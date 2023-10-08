Болгария эвакуировала на правительственном самолете около 90 граждан страны

По информации Болгарского национального радио, специальный рейс приземлился в аэропорту Софии

СОФИЯ, 8 октября. /ТАСС/. Власти Болгарии на правительственном самолете эвакуировали из Израиля на родину около 90 граждан страны. Как сообщает Болгарское национальное радио, специальный рейс приземлился в аэропорту Софии.

Правительственный самолет вылетел из Софии в шесть часов утра (совпадает с московским), сразу после разрешения властей Израиля, информирует правительственная пресс-служба, однако вылет в Болгарию был задержан на несколько часов.

Ранее вице-премьер и министр иностранных дел Мария Габриэль провела переговоры с официальными лицами Израиля, чтобы обеспечить безопасную доставку болгарских граждан в аэропорт. Рейс сопровождал министр транспорта Георгий Гвоздейков, а в болгарской столице его встречали Габриэль и спикер парламента Росен Желязков.