8 октября, 15:49
Палестино-израильский конфликт

МИД Палестины осудил блокировку Израилем КПП на Западном берегу реки Иордан

В ведомстве считают, что "израильская военная машина продолжает эскалацию" в этом регионе

КАИР, 8 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Палестины выступило с осуждением блокировки со стороны Израиля пограничных КПП на территории Западного берега реки Иордан. Об этом говорится в опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети Х (ранее Twitter).

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"В то время как израильская военная машина осуществляет свою жестокую агрессию против сектора Газа, она продолжает эскалацию на Западном берегу реки Иордан, полностью блокируя его, закрывая КПП на его территории, предотвращая передвижение граждан и парализуя их жизнь", - заявил МИД Палестины. 

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