8 октября, 15:46,
обновлено 8 октября, 16:34
Палестино-израильский конфликт

Группировка "Сарая аль-Кудс" заявила о нанесении ракетных ударов по Ашкелону

Этот шаг является ответной мерой на удары противника по домам мирных жителей и объектам гражданской инфраструктуры, сообщили ее участники

КАИР, 8 октября. /ТАСС/. Члены группировки "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима" - вооруженное крыло "Исламского джихада") утверждают, что наносят ракетный удар по Ашкелону. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале группировки.

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"В рамках операции "Наводнение Аль-Акса" бойцы "Сарая аль-Кудс" наносят сейчас массированный ракетный удар по городу Ашкелон. Этот шаг является ответной мерой на удары противника по домам мирных жителей и объектам гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Ранее издание The Times of Israel проинформировало, что больница "Барзилай" в городе Ашкелон подверглась ракетному удару со стороны ХАМАС. Служба израильской службы скорой помощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида") добавила, что в результате атаки сильно пострадала 50-летняя женщина, еще пять человек получили легкие ранения. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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