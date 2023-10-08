Глава МИД Финляндии осудила нападение на Израиль

Элина Валтонен также сообщила о ранении финского гражданина

СТОКГОЛЬМ, 8 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен осудила нападение на Израиль и заявила, что один гражданин Финляндии ранен. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

"Финляндия полностью осуждает это [нападение на Израиль]. Атаку можно считать очень серьезной, поскольку она привела не только к многочисленным жертвам и ранениям, но и в первую очередь была направлена против мирных граждан", - приводит газета слова главы МИД Финляндии. "В этой ситуации Израиль, безусловно, имеет право защищать своих граждан от терроризма. В то же время он должен уважать международное гуманитарное право и защищать гражданское население", - заявила Валтонен. Глава МИД Финляндии также сообщила об одном раненом, который имеет как финское, так и израильское гражданство, сообщает газета.

"Финляндия поддерживает равноправные переговоры и решение о создании двух государств, которое может быть достигнуто с их помощью. К сожалению, ситуация с переговорами заморожена на долгие годы", - приводит Helsingin Sanomat слова Валтонен.