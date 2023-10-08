Представитель Канады в ООН считает, что Иран причастен к атакам палестинцев на Израиль

Боб Рэй заявил, что иранская сторона не признает существование еврейского государства и "заинтересована в его исчезновении"

ОТТАВА, 8 октября. /ТАСС/. Представитель Канады в ООН Боб Рэй считает, что Иран имеет отношение к нападению палестинцев на Израиль. Об этом он заявил в эфире телеканала CTV.

"Это [нападение] исходит от Ирана. Для меня это совершенно очевидно", - сказал он, говоря о ситуации в Израиле. По его словам, Иран не признает существование еврейского государства и "заинтересован в его исчезновении".

Рэй считает, что Тегеран оказал палестинцам техническую и другую помощь для осуществления нападения. "Совершенно очевидно, что иранцы очень активно поддерживают силы за пределами своей страны, которые стремятся уничтожить Израиль. Это не паранойя. Это факты", - утверждал представитель Канады в ООН.