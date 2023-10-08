8 октября, 15:58,
обновлено 8 октября, 16:22
Палестино-израильский конфликт

СМИ: Фидан вновь обсудил по телефону с Блинкеном палестино-израильский кризис

По информации TRT Haber, это уже их второй телефонный разговор за два дня

СТАМБУЛ, 8 октября. /ТАСС/. Глава турецкого МИД Хакан Фидан обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопросы палестино-израильского урегулирования. Об этом сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на источник в МИД Турции, не приведя подробностей.

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Главы дипломатии двух стран провели уже второй телефонный разговор за два дня.

Ранее Фидан провел аналогичные переговоры с коллегами из Палестины, Египта, Ирана, Катара, Саудовской Аравии, Иордании и Испании.

О телефонном разговоре Фидана и Блинкена стало известно после заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости скорейшего прекращения военного противостояния межу Израилем и Палестиной. Он также подчеркнул, что обеспечить мир на Ближнем Востоке возможно только при условии независимости Палестины, имея в виду выполнение резолюции ООН от 2012 года о создании независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Эрдоган заверил, что Турция будет прилагать необходимые дипломатические усилия для скорейшего прекращения противостояния. 

Теги:
СШАПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраильБлинкен, ЭнтониФидан, Хакан
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