8 октября, 16:26
Палестино-израильский конфликт

СМИ в Берлине около 2 тыс. жителей вышли на демонстрацию в поддержку Израиля

© ТАСС/ Reuters

По информации RBB, акция прошла возле Бранденбургских ворот

БЕРЛИН, 8 октября. /ТАСС/. Около 2 тыс. человек собрались в Берлине на акцию в поддержку Израиля на фоне обострения ближневосточного конфликта. Об этом сообщил телеканал RBB.

Читайте также
Что известно о боях между Израилем и ХАМАС

Демонстрация прошла возле Бранденбургских ворот. Накануне достопримечательность была подсвечена в цвета израильского флага. Кроме того, ранее в знак солидарности были подняты флаги еврейского государства над Ведомством федерального канцлера, президентским дворцом Бельвю и зданием Рейхстага.

В ФРГ усилена охрана еврейских культурных и религиозных учреждений. 

Теги:
ГерманияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация