СМИ в Берлине около 2 тыс. жителей вышли на демонстрацию в поддержку Израиля

По информации RBB, акция прошла возле Бранденбургских ворот

БЕРЛИН, 8 октября. /ТАСС/. Около 2 тыс. человек собрались в Берлине на акцию в поддержку Израиля на фоне обострения ближневосточного конфликта. Об этом сообщил телеканал RBB.

Демонстрация прошла возле Бранденбургских ворот. Накануне достопримечательность была подсвечена в цвета израильского флага. Кроме того, ранее в знак солидарности были подняты флаги еврейского государства над Ведомством федерального канцлера, президентским дворцом Бельвю и зданием Рейхстага.

В ФРГ усилена охрана еврейских культурных и религиозных учреждений.