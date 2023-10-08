8 октября, 16:30
Палестино-израильский конфликт

Польша отправила в Израиль два военно-транспортных самолета для эвакуации своих граждан

Министр обороны республики Мариуш Блащак отметил, что в готовности находится медицинская группа войск специального назначения

ТАСС, 8 октября. Власти Польши отправили в Израиль два военно-транспортных самолета C-130 Hercules для эвакуации своих граждан. Об этом сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак.

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"Военные [на самолетах C-130] Hercules вылетели в Израиль, чтобы эвакуировать наших соотечественников. Мы будем там так долго, как того потребует ситуация. В операции Neon принимают участие лучшие польские пилоты. В готовности находится медицинская группа войск специального назначения", - написал он в соцсети Х (ранее Twitter).

Как сообщило Минобороны Польши, было отправлено два самолета Hercules.

По словам Блащака, Польша прорабатывает вопрос организации "коридора для эвакуации". Варшава ведет переговоры с Афинами с тем, чтобы самолеты C-130 Hercules с эвакуированными приземлялись в Греции, а затем пассажиров можно было бы отправлять в Польшу на других самолетах.

Сообщается, что в первую очередь будет эвакуирована группа туристов, где есть дети. 

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