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Палестино-израильский конфликт

Блинкен: атака ХАМАС не была попыткой воспользоваться концентрацией Запада на Украине

Госсекретарь США отметил, что со временем Соединенные Штаты "узнают больше о том, каковы были мотивы" боевиков

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Нападение боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС на Израиль не было попыткой воспользоваться тем, что западные страны сейчас сосредоточены на ситуации на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании CBS.

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Отвечая на вопрос о возможной попытке со стороны ХАМАС, шеф американской дипломатии подчеркнул: "Нет, я так не думаю". Он отметил, что со временем США "узнают больше о том, каковы были мотивы" боевиков. "Мы ведем активную работу, пытаясь помочь Израилю и Саудовской Аравии нормализовать свои отношения, а также углубить отношения Израиля со многими другими странами в регионе и за его пределами. Это очень тяжелая работа, и не ясно, сможем ли мы достичь этого. Если сможем, то это действительно изменило бы перспективы всего региона в будущем", - добавил госсекретарь.

По его словам, против налаживания отношений Израиля со странами региона выступают Иран, ХАМАС и ливанская шиитская группировка "Хезболлах". "Я думаю, это говорит о многом", - подчеркнул руководитель американского внешнеполитического ведомства. Говоря о масштабах нападения ХАМАС, он отметил: "Это то, чего мы еще не видели". 

Теги:
УкраинаСШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБлинкен, Энтони
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