8 октября, 16:28,
обновлено 8 октября, 16:55
Палестино-израильский конфликт

Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю в связи с атакой ХАМАС

Президент США Джо Байден. EPA-EFE/ JIM LO SCALZO/ POOL
Президент США Джо Байден
© EPA-EFE/ JIM LO SCALZO/ POOL

В Белом доме не пояснили, о какой именно помощи идет речь

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден распорядился направить Израилю дополнительную помощь в связи с нападением боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС. Об этом сообщил Белый дом.

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"Сегодня утром команда по вопросам национальной безопасности проинформировала президента и вице-президента [США Камалу Харрис] о ситуации в Израиле. Президент распорядился оказать дополнительную помощь Израилю перед лицом беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАС", - отмечается в распространенном заявлении.

Белый дом не пояснил, о какой именно помощи идет речь.

"Президент и вице-президент продолжат получать последнюю информацию [о конфликте], а официальные представители Белого дома будут поддерживать тесные контакты с нашими израильскими партнерами. Их группы по национальной безопасности взаимодействуют с представителями Израиля и коллегами по всему региону", - отмечается в документе. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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