В Израиле сообщили о нанесении в течение дня ударов по 120 объектам ХАМАС в Газе

В ВС страны отметили, что израильские военные также нанесли удар по туннелю, который использовали боевики

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 октября. /ТАСС/. Самолеты ВВС Израиля за последние часы нанесли удары по 120 объектам палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила в воскресенье армейская пресс-служба.

"Истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по 120 террористическим объектам в ходе трех налетов в районе [населенного пункта] Бейт-Ханун в секторе Газа. Бейт-Ханун служит узлом для террористической организации ХАМАС в секторе Газа, оттуда начинались многие операции против Израиля, в том числе за последние два дня", - говорится в сообщении.

Кроме того, израильские военные нанесли удар по туннелю, который использовали боевики ХАМАС, добавили в пресс-службе. "Туннель находился под многоэтажным зданием в северной части города Газы. Мечеть, находящаяся рядом с туннелем, еще раз доказывает, что ХАМАС сознательно встраивает свою военную инфраструктуру в гражданские районы", - отметили в израильской армии.