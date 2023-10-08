Египет считает, что СБ ООН должен взять ответственность за деэскалацию в секторе Газа

Глава МИД страны Самех Шукри отметил ее готовность продолжать контакты со сторонами, требуя прекращения эскалации в секторе Газа и его окрестностях

КАИР, 8 октября. /ТАСС/. Глава МИД Египта Самех Шукри провел переговоры с британским коллегой Джеймсом Клеверли, в ходе которых подчеркнул важность того, чтобы Совет Безопасности ООН взял на себя ответственность за прекращение эскалации между Палестиной и Израилем. Об этом сообщил официальный представитель египетского министерства.

"Министр иностранных дел подчеркнул готовность Египта продолжать контакты со сторонами, требуя прекращения эскалации в секторе Газа и его окрестностях. Он также указал своему британскому коллеге на важность того, чтобы Совет Безопасности ООН взял на себя ответственность за немедленное прекращение военных действий и принял меры, которые бы всеобъемлюще разрешили палестинский вопрос", - подчеркивается в заявлении МИД, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит признанной в РФ экстремистской корпорации Meta).

СБ ООН обсудит обострение в Израиле и секторе Газа на закрытом заседании, которое состоится в 15:00 по времени Нью-Йорка (22:00 мск).