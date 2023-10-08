СМИ: делегация сенаторов США провела встречу с секретарем парткома Шанхая

По информации CGTN, после Китая сенаторы могут направиться в Южную Корею и Японию

ПЕКИН, 8 октября. /ТАСС/. Двухпартийная делегация американских сенаторов во главе с лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером провела в Шанхае встречу с секретарем городского парткома Чэнь Цзинином. Об этом сообщил телеканал CGTN.

По его сведениям, шесть американских законодателей прибыли в Шанхай в субботу и провели встречу с представителями местных властей. Чэнь Цзинин на встрече с ними заявил, что Шанхай приветствует еще больше американских компаний, собирающихся инвестировать в мегаполисе. По его словам, город продолжит обеспечивать необходимую бизнес-среду для американских инвесторов. Шумер подчеркнул, что США не хотят экономического отделения от Китая и не стремятся к конфликту. Он отметил, что обе страны нуждаются в сотрудничестве для достижения взаимной выгоды.

Ожидается, что после Китая сенаторы направятся в Южную Корею и Японию.

МИД КНР не анонсировал визит американских сенаторов и не сообщал о его деталях. При этом ведомство выразило надежду, что эта поездка будет способствовать более объективному пониманию Китая американской стороной.