ООН потребовала сохранить гуманитарный доступ в затронутые конфликтом зоны Палестины

ВПП организации настаивает на том, чтобы все стороны соблюдали принципы гуманитарного права

РИМ, 8 октября. /ТАСС/. Всемирная продовольственная программа ООН призывает обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ в пострадавшие районы в Израиле и Палестине. ВПП ООН настаивает на том, чтобы все стороны соблюдали принципы гуманитарного права, принимает все необходимые меры для защиты жизни и благополучия гражданского населения, включая обеспечение доступа к продовольствию, говорится в распространенном заявлении организации со штаб-квартирой в Риме.

Как отмечается в нем, в основном сложности касаются палестинских территорий. "ВПП неизменно оказывает жизненно важную продовольственную помощь, обеспечивая продовольствием около 350 тыс. палестинцев ежемесячно и предоставляя помощь почти 1 млн палестинцев в сотрудничестве с другими гуманитарными партнерами через свою платформу денежных переводов. Хотя в большинстве магазинов в пострадавших районах Палестины в настоящее время имеются месячные запасы продовольствия, они рискуют быстро истощиться, поскольку люди запасаются продуктами, опасаясь затяжного конфликта. Частые отключения электричества создают угрозу порчи продуктов", - указывается в заявлении. ВПП также высказывает обеспокоенность, что военные действия нарушат цепочки производства и доставки продовольствия.