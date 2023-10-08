Президент Польши в разговоре с израильским коллегой предложил гуманитарную помощь

Анджей Дуда также отметил, что кризис на Ближнем Востоке не может привести к третьей мировой войне

ТАСС, 8 октября. Президент Польши Анджей Дуда в разговоре с президентом Израиля Ицхаком Герцогом предложил его стране гуманитарную помощь и выразил поддержку израильскому народу.

"Это был недолгий разговор. Прежде всего я передал наши соболезнования и сочувствие израильскому народу, а также самому президенту", - приводит телеканал Polsat слова Дуды. "Я сказал, что мы готовы помочь, если понадобится гуманитарная помощь. <...> Израиль - страна, с которой мы дружим, и мы можем предложить эту помощь пострадавшим", - заявил президент Польши.

Он также отметил, что кризис на Ближнем Востоке не может привести к третьей мировой войне, и призвал не преувеличивать его опасность. "Это не первое военное обострение на Ближнем Востоке. Напомню, что подобные ситуации уже случались в последние десятилетия. Там были войны, которые не привели ни к какой мировой войне", - приводит телеканал слова Анджея Дуды.

Ранее польский лидер в эфире телеканала указал, что республика должна смотреть на текущие события на Ближнем Востоке в контексте собственной безопасности и интересов. Приоритетом польских властей он назвал обеспечение безопасности находящихся в Израиле поляков и возвращение в страну "всех тех, кто хочет вернуться". "Это одна задача, а другая наша задача - защищать безопасность Польши, наши границы и не поддаваться никакому давлению", - сказал польский лидер. Также он выразил опасения, что обострение ситуации на Ближнем Востоке "вызовет еще одну волну миграционного давления на Европу". В связи с этим, отметил Дуда, вопрос "охраны границ Польши, границ ЕС и Шенгенской зоны приобретает тем большее значение".