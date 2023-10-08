СМИ: более шести израильских ракет выпустили по районам на востоке сектора Газа

Телеканал Al Hadath не привел данных о жертвах или разрушениях

КАИР, 8 октября. /ТАСС/. Свыше шести ракет подряд выпущены с территории Израиля по восточным районам сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По его данным, израильская армия в том числе нанесла удары к востоку от квартала Эш-Шуджаия в городе Газа, где находятся наблюдательные пункты палестинских вооруженных группировок. Информации о жертвах или разрушениях пока не приводится.

Al Hadath сообщает, что в ответ на бомбардировку палестинские боевики выпустили залп ракет по территории Израиля.