8 октября, 16:56,
обновлено 8 октября, 17:26
Палестино-израильский конфликт

СМИ: более шести израильских ракет выпустили по районам на востоке сектора Газа

Телеканал Al Hadath не привел данных о жертвах или разрушениях

КАИР, 8 октября. /ТАСС/. Свыше шести ракет подряд выпущены с территории Израиля по восточным районам сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

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По его данным, израильская армия в том числе нанесла удары к востоку от квартала Эш-Шуджаия в городе Газа, где находятся наблюдательные пункты палестинских вооруженных группировок. Информации о жертвах или разрушениях пока не приводится.

Al Hadath сообщает, что в ответ на бомбардировку палестинские боевики выпустили залп ракет по территории Израиля. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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