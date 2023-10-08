Катар контактирует с "заинтересованными сторонами" для снижения напряженности в Израиле

Согласно заявлению катарского МИД, страна вновь призывала все стороны к деэскалации и прекращению вооруженного конфликта

ДУБАЙ, 8 октября. /ТАСС/. Катар осуществляет контакты с "заинтересованными сторонами" для снижения напряженности в Израиле и секторе Газа. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Катара, опубликованном на странице ведомства в социальной сети X (ранее Twitter).

"Государство Катар с большой обеспокоенностью следит за ростом напряженности в регионе, в том числе обменом ударами между ливанской "Хезболлой" и израильской армией, и вновь призывает все стороны к деэскалации и прекращению вооруженного конфликта, - указано в документе. - Катарские официальные лица продолжают контакты с заинтересованными сторонами в рамках региональных и международных усилий по снижению эскалации".

Ведомство осудило нападения на мирных жителей и призвало международное сообщество принять необходимые меры, чтобы остановить боевые действия и обеспечить защиту гражданского населения. Кроме того, в заявлении отмечается необходимость реализации арабской инициативы и создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, что станет "единственной гарантией достижения устойчивого мира в регионе".

Министерство иностранных дел Катара распространило уже второе заявление относительно ситуации в Израиле с момента нападения ХАМАС на территорию еврейского государства. Накануне ведомство возложило на Израиль ответственность за эскалацию конфликта, который, по мнению катарских властей, спровоцирован "продолжающимися нарушениями прав палестинского народа".