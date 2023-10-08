Байден сообщил Нетаньяху, что США направили помощь израильской армии

Согласно заявлению Белого дома, в ближайшие дни будет оказана еще большая помощь

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден сообщил в телефонном разговоре израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что администрация Соединенных Штатов направила помощь Армии обороны Израиля. Об этом проинформировал Белый дом по итогам переговоров.

"Президент Байден проинформировал премьер-министра об интенсивной дипломатической работе, проведенной Соединенными Штатами за последние 24 часа в поддержку Израиля. Президент также сообщил, что в настоящее время в Израиль направляется дополнительная помощь для Армии обороны Израиля, и в ближайшие дни будет оказана еще большая помощь. Лидеры также обсудили продолжающиеся усилия, направленные на то, чтобы ни один из врагов Израиля не считал, что может или должен извлекать выгоду из сложившейся ситуации. Лидеры двух стран обязались поддерживать регулярные контакты в течение ближайших дней", - отмечается в распространенном письменном заявлении.

Байден и Нетаньяху обсудили "вопрос о захвате террористами ХАМАС заложников, в том числе целых семей, пожилых людей и маленьких детей". При этом Байден "подчеркнул, что терроризму нет никакого оправдания, и все страны должны сплотиться перед лицом таких жестоких злодеяний".

В свою очередь американский министр обороны Ллойд Остин в распространенном письменном заявлении сообщил, что "правительство США будет оперативно предоставлять Армии обороны Израиля дополнительную технику и средства, включая боеприпасы". "Первые поставки помощи для обеспечения безопасности начнутся уже сегодня и будут прибывать в ближайшие дни", - указал он.