8 октября, 17:17

Сунак заверил Нетаньяху в готовности Британии оказать Израилю любую необходимую помощь

Премьер-министр страны взял на себя обязательство обеспечить безопасность еврейской общины в Соединенном Королевстве на фоне обострения конфликта

ЛОНДОН, 8 октября. /ТАСС/. Великобритания готова предоставить Израилю любую необходимую помощь в свете обострения ситуации в регионе. Об этом заявили в канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака по итогам его телефонного разговора с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху.

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"Премьер-министр [Великобритании] предложил премьер-министру Нетаньяху любую помощь, которая необходима Израилю. Премьер-министр отметил, что Великобритания проделывает дипломатическую работу, чтобы гарантировать, что весь мир в едином порыве выступает против этих ужасающих атак", - отметили в сообщении. Также подчеркивается, что Сунак взял на себя обязательство обеспечить безопасность еврейской общины в Соединенном Королевстве на фоне обострения конфликта. 

Теги:
ПалестинаВеликобританияИзраильНетаньяху, БиньяминСунак, Риши
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