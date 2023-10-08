8 октября, 17:19
Палестино-израильский конфликт

Министр обороны Израиля пообещал Газе небывалый ответ, который запомнят на 50 лет

Министр обороны Израиля Йоав Галант. EPA-EFE/ ABIR SULTAN
Министр обороны Израиля Йоав Галант
© EPA-EFE/ ABIR SULTAN

Йоав Галант заявил, что ХАМАС пожалеет, что начал эту операцию

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 октября. /ТАСС/. Израиль нанесет палестинским радикалам из сектора Газа беспрецедентный ответный удар, который будут помнить и через 50 лет. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

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"Правила войны изменились. Цена, которую должен будет заплатить сектор Газа, будет очень высокой, она изменит действительность на поколения вперед", - сказал министр во время визита в город Офаким близ сектора Газа. Видеозапись выступления Галанта распространила пресс-служба Минобороны.

"Мы несем ответственность за то, чтобы эта операция запомнилась в секторе Газа на следующие 50 лет, и они [ХАМАС] пожалеют, что начали ее", - указал глава Минобороны. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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