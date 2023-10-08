Министр обороны Израиля пообещал Газе небывалый ответ, который запомнят на 50 лет

Йоав Галант заявил, что ХАМАС пожалеет, что начал эту операцию

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 октября. /ТАСС/. Израиль нанесет палестинским радикалам из сектора Газа беспрецедентный ответный удар, который будут помнить и через 50 лет. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

"Правила войны изменились. Цена, которую должен будет заплатить сектор Газа, будет очень высокой, она изменит действительность на поколения вперед", - сказал министр во время визита в город Офаким близ сектора Газа. Видеозапись выступления Галанта распространила пресс-служба Минобороны.

"Мы несем ответственность за то, чтобы эта операция запомнилась в секторе Газа на следующие 50 лет, и они [ХАМАС] пожалеют, что начали ее", - указал глава Минобороны.