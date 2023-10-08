8 октября, 17:29,
обновлено 8 октября, 18:04
Палестино-израильский конфликт

США направят авианосец в восточную часть Средиземного моря из-за атаки ХАМАС

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что, помимо Gerald R. Ford, в авианосную ударную группу входят ракетный крейсер и четыре эсминца с управляемыми ракетами

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты направляют авианосец Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря в связи с нападением на Израиль боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении министра обороны США Ллойда Остина.

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"Сегодня в ответ на нападение ХАМАС на Израиль и после обстоятельного разговора с президентом [Джо] Байденом я предпринял ряд шагов по усилению присутствия Министерства обороны [США] в регионе с целью укрепления региональных усилий по сдерживанию. Я распорядился перебросить авианосную ударную группу Gerald R. Ford в Восточное Средиземноморье", - отметил глава Пентагона.

По его словам, помимо Gerald R. Ford, в авианосную ударную группу входят ракетный крейсер и четыре эсминца с управляемыми ракетами. "Мы также предприняли шаги по усилению эскадрилий истребителей F-35, F-15, F-16 и A-10 ВВС США в регионе. США поддерживают свою боевую готовность по всему миру, чтобы в случае необходимости еще больше усилить эту позицию сдерживания", - отметил министр, добавив, что США продолжат оказывать поддержку Израилю. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильОстин, Ллойд
© Информационное агентство ТАСС
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