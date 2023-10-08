Эксперт спрогнозировал долгий виток напряженности на Ближнем Востоке

Публицист Альберто Негри также считает, что Израиль знал о планах атаки ХАМАС

РИМ, 8 октября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Нынешний виток напряженности на Ближнем Востоке, который нельзя считать неожиданным, учитывая всю историю палестино-израильского конфликта, будет затяжным. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказал публицист, обозреватель, специалист по Ближнему Востоку Альберто Негри.

"Израиль будет проводить специальную операцию, значительно осложняемую тем фактом, что у ХАМАС есть израильские заложники. Соответственно, они не смогут войти в Газу, не учитывая этого. Поэтому понадобятся недели", - сказал эксперт.

ХАМАС, по его мнению, пользуясь поддержкой Ирана, тоже не будет останавливать свои действия. Он также считает, что израильские власти знали о планах атаки. "Сказка о том, что [израильские] спецслужбы не знали, хороша только для итальянских газет. [Премьер-министру Биньямину] Нетаньяху обострение конфликта тоже на руку, потому что страна слишком расколота, и это может служить объединяющим фактором", - сказал эксперт.

Однако в отличие от некоторых местных обозревателей, которые видят в сочетании с израильскими событиями предпосылки к расширению конфликтных ситуаций до глобального уровня, Негри напоминает, что палестино-израильский конфликт длится 70 лет, и никто не ищет ему настоящего решения.