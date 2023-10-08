Фицо отметил рост российской экономики, несмотря на санкции ЕС

Лидер победившей на состоявшихся в Словакии парламентских выборах партии "Направление - социальная демократия" также назвал недопустимым оказание военной помощи Украине

БРАТИСЛАВА, 8 октября. /ТАСС/. Лидер победившей на состоявшихся в Словакии 30 сентября парламентских выборах партии "Направление - социальная демократия", экс-премьер республики Роберт Фицо, формирующий новое правительство страны, заявил о неэффективности антироссийских санкций Евросоюза и недопустимости оказания военной помощи Украине. Соответствующий видеоматериал выложен на странице политика в Facebook (запрещен в России, принадлежит признанной в РФ экстремистской корпорации Meta).

"С этим оружием [направляемом на Украину] происходит то же, что и с санкциями против РФ. Российская экономика, несмотря на массивные санкции, растет, а экономика [в странах] Евросоюза, который выдумал эти санкции, падает", - сказал Фицо. В Брюсселе, по его словам, была допущена серьезная ошибка.

Фицо подверг критике недавнее высказывание премьер-министра Чехии Петра Фиалы, который назвал неудачным решение победившей на словацких выборах партии прекратить оказание республикой военной помощи Украине. "Во-первых, [иностранным политикам] не надлежит комментировать суверенное решение суверенного государства. Во-вторых, и это заявление премьера Фиалы ничего не изменит в намерении "Направления - социальная демократия" прекратить военные поставки на Украину", - сказал политик.

Право вето в ЕС

Фицо критически отозвался о предложении по реформированию ЕС президента Чехии Петера Павела, допустившего отказ государств - членов сообщества от права вето на принимаемые в организации решения. "Скажу это в полный голос. Если у нас отнимут право вето, то всем в ЕС будут управлять только Германия и Франция. Мы будет лишь молчаливо наблюдать и выполнять решения, с которыми абсолютно не согласны. Без права вето членство в ЕС теряет смысл, - сказал Фицо. - Если я [вновь] возглавлю правительство [Словакии], то объединю [усилия] с любым премьером [из государств сообщества], имеющим такие же взгляды [по теме права вето], и мы сделаем все для того, чтобы такого сумасшествия никогда не произошло в ЕС".

Политик анонсировал, что будущее словацкое правительство применит в ЕС право вето по отношению к новым миграционным правилам, продвигаемым Еврокомиссией. "Словакия - суверенная страны. Мы сами решим, кого будем приветствовать на нашей территории, а кого - нет", - сказал он. Предложения о любых квотах по приему беженцев или выплате за отказ от них финансовой компенсации, по словам Фицо, Братислава решительно отвергнет.

Согласно информации словацких СМИ из кулуаров переговоров о формировании правительства республики, кабмин составят "Направление - социальная демократия", возглавляемая экс-премьером Словакии Петером Пеллегрини партия "Голос - социальная демократия" и Словацкая национальная партия, во главе которой стоит бывший спикер Национального совета (парламента) Андрей Данко. Коалиция будет опираться на поддержку 79 из 150 депутатов высшего законодательного органа.