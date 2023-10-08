В Чаде арестовали более 50 активистов движения "Преобразователи"

По данным портала Alwihda, их подозревают в попытке организации беспорядков

ПРЕТОРИЯ, 8 октября. /ТАСС/. Полиция Чада задержала за попытку организации беспорядков около 50 активистов оппозиционного движения "Преобразователи". Об этом сообщил чадский новостной портал Alwihda.

Аресты были произведены в различных частях страны и вызваны планами сторонников движения "Преобразователи" вызывать волнения в связи с событиями годовой давности, когда в Чаде произошли массовые беспорядки, отмечает он.

В свою очередь агентство AFP сообщает, что задержания имели отношения к планам лидера движения "Преобразователи" Сюксе Масра вернуться в Чад в октябре. Он бежал из страны после беспорядков, произошедших в Чаде 20 октября 2022 года, в ходе которых погибли более 50 человек. Их участники требовали завершения переходного периода и проведения выборов.