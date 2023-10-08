8 октября, 18:16
Палестино-израильский конфликт

В ФАТХ сообщили об объединении всех палестинских групп совместным оперативным штабом

Представитель руководства фракции Рафат Альян отметил, что "значительная часть военных структур палестинских группировок находится в Газе"

КАИР, 8 октября. /ТАСС/. Все палестинские фракции на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа объединены совместным оперативным штабом, через который идет координация действий отдельных групп сопротивления. Об этом сообщил представитель руководства одной из крупнейших палестинских фракций, движения ФАТХ Рафат Альян.

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"Все группировки в секторе Газа и на Западном берегу объединены, существует совместный оперативный штаб для всех фракций, включая боевые отряды палестинских групп", - отметил Альян, слова которого привел телеканал Al Qahera al-Ihbariya. Он сообщил, что "значительная часть военных структур палестинских группировок находится в Газе". По убеждению Альяна, "именно они, а не [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху, положат конец этой войне".

Как считает представитель руководства ФАТХ, которое возглавляет президент Палестины Махмуд Аббас, Израилю "не было необходимости объявлять состояние войны, поскольку войну он объявляет постоянно в течение многих лет, когда бомбит территорию палестинского сектора Газа". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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