Посольство Армении в Израиле призвало сограждан не посещать южные регионы страны

Тем, кто там находится, рекомендовали немедленно переехать в более безопасные районы

ЕРЕВАН, 8 октября. /ТАСС/. Посольство Армении в Израиле призывает своих граждан воздержаться от посещения южных регионов страны, а тех, кто там находится, немедленно переехать в более безопасные районы. Сообщение об этом опубликовано на официальной странице диппредставительства в Facebook (принадлежит корпорации Мета, признана в РФ экстремистской).

"Посольство призывает граждан Армении в Израиле воздержаться от посещения южных регионов страны, а тех, кто там находится, немедленно переехать в более безопасные районы. Рекомендуется по возможности останавливаться в гостиницах или апартаментах, чтобы в случае воздушного налета можно было добраться до убежища в течение минуты",- говорится в сообщении.

Гражданам Армении рекомендуется оставаться в укрытии не менее 10 минут после окончания сигнала воздушной тревоги.