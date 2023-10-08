8 октября, 18:13
Палестино-израильский конфликт

Посольство Армении в Израиле призвало сограждан не посещать южные регионы страны

Тем, кто там находится, рекомендовали немедленно переехать в более безопасные районы

ЕРЕВАН, 8 октября. /ТАСС/. Посольство Армении в Израиле призывает своих граждан воздержаться от посещения южных регионов страны, а тех, кто там находится, немедленно переехать в более безопасные районы. Сообщение об этом опубликовано на официальной странице диппредставительства в Facebook (принадлежит корпорации Мета, признана в РФ экстремистской).

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"Посольство призывает граждан Армении в Израиле воздержаться от посещения южных регионов страны, а тех, кто там находится, немедленно переехать в более безопасные районы. Рекомендуется по возможности останавливаться в гостиницах или апартаментах, чтобы в случае воздушного налета можно было добраться до убежища в течение минуты",- говорится в сообщении.

Гражданам Армении рекомендуется оставаться в укрытии не менее 10 минут после окончания сигнала воздушной тревоги. 

Теги:
АрменияПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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