СМИ: 10 непальских граждан погибли в результате атаки ХАМАС на Израиль

По данным газеты National Gerald, погибшие - это студенты различных вузов Непала, которые проходили обучение в рамках программы израильского правительства "Учись и зарабатывай"

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 10 непальских граждан погибли в результате нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль. Об этом сообщает газета National Herald со ссылкой на заявление посла Непала в Израиле Канты Ризал.

По ее словам, погибшие - это студенты различных вузов Непала, которые проходили обучение в рамках программы израильского правительства "Учись и зарабатывай". Еще трое непальских студентов получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии, добавила Ризал.

МИД Непала пока не подтвердил гибель 10 граждан. Ранее министр иностранных дел страны Нараян Пракаш Сауд сообщил в парламенте, что по крайней мере 12 непальцев числятся пропавшими без вести. Внешнеполитическое ведомство также проинформировало, что нападению подверглась ферма неподалеку от сектора Газа, на которой работали 14 непальцев. Девять из них получили ранения.